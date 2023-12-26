ABD\'de 6 yaşındaki çocuk yanlış uçağa bindirildi

ABD’de tek başına seyahat eden altı yaşındaki bir çocuk, Spirit Havayolları’nın bir uçağına “yanlışlıkla bindirilmesi” sonucu ülkedeki başka bir kente uçtu.

Casper adlı çocuk Philadelphia kentinden, Noel tatilini büyükannesiyle geçirmek için Florida eyaletinin Fort Myers kentine gidecekti.

Ancak Casper, yanlış uçağa bindirilince Fort Myers’tan dört saat sürüş mesafesindeki Orlando kentine indi.

Spirit Havayolları hata nedeniyle özür dilerken, torununu arabayla Orlando’dan alan büyükanne Maria Ramos’un masraflarını karşılamayı önerdi.

Casper’ın Philedelphia Uluslararası Havalimanı’ndan Forty Myers’taki Güneybatı Florida UluslararasıHavalimanı’na uçması gerekiyordu. Küçük çocuk burada büyükannesi tarafından karşılanacaktı.

Ancak Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2) filmini anımsatan olayda, Casper Fort Myers’tan 260 kilometre uzaklıktaki Orlando’ya giden uçağa bindirildi.

Büyükanne Ramos, Casper’ın binmesi gereken uçak inip, torunu uçaktan çıkmayınca panik olduğunu söyledi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Ramos “Uçağın içine koştum ve uçuş görevlisine ‘Torunum nerede? Philadelphia’da size teslim edilmemiş miydi?’ diye sordum” dedi.

Ramos, görevlinin kendisine “Hayır bana hiçbir çocuk verilmedi” diye yanıtladığını belirtti.

Casper, Orlando’ya indikten kısa bir süre sonra büyükannesini telefonla aramayı başardı ve Ramos, torunun almak için aracıyla Orlando’ya gitti.

Ramos “Beni arayıp, torunumun nasıl Orlando’ya gittiğini açıklamalarını istiyorum. Bu nasıl oldu? Uçaktan mı çıkardılar? Kendisi mi yanlış uçağa bindi?” diye konuştu.

Spirit Havayolları yazılı bir açıklama yapıp “Tüm misafirlerimizin güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve şirket içi bir soruşturma başlattık. Bu deneyim nedeniyle aileden özür dileriz” dedi.

Uçuşlarda bu tür olaylar pek sık yaşanmıyor, ancak yanında yetişkin olmayan küçük yaştakilerin ve diğer yolcuların yanlış uçaklara bindikleri olmuştu.

2009’da tek başına yolculuk yapan iki farklı kız çocuğu, Continental Havayolları’nın yanlış bir uçağına bindirilip, farklı kentlere gitmişti. Şirket yaşananlardan “personel arasındaki iletişim hatasını” sorumlu tutmuştu.

2019’da da İsveç’e gitmesi gereken bir erkek çocuğu, United Havayolları’nın Almanya’ya giden bir uçağına bindirilmişti.