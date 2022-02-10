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ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları polisi aradı, rehin alındığı ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları polisi aradı, rehin alındığı ortaya çıktı

10.02.2022 21:31
ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları polisi aradı, rehin alındığı ortaya çıktı

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, her gün yaptığı Wordle paylaşımını yapmayınca, yakınları bir sorun olduğunu anladı ve polise haber verdi.

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, her yaptığı Wordle paylaşımını yapmayınca, yakınları bir sorun olduğunu anladı ve polise haber verdi.

Bu, bugüne kadar bir kayıp ihbarınaın altında yatan en tuhaf gerekçelerden biri oldu.

80 yaşındaki Denyse Holt, 5 Şubat'ta yalnız yaşadığı evindeyken camdan içeri çıplak ve akli dengesi yerinde olmayan biri girdi. 32 yaşındkai James H. Davis'in her yerinden, cam kırıklarının oluşturduğu yaralar sebebiyle kanlar akıyordu.

Önce elindeki jiletle Holt'u tehdit eden Davis, mutfaktan iki adet bıçak aldı, evdeki tüm telefonların bağlantısını kesti ve Holt'u bodrum katındaki banyoya kilitledi.

Ertesi gün Holt, her gün aynı saatlerde yaptığı Wordle paylaşımını yapmaynca Chicago'dan çok uzakta, Seattle'da yaşayan kızı endişelendi ve annesini aradı. Holt telefonlara da çıkmayınca kızı Meredith Holt-Caldwell, polise haber verdi.

Polisin gözaltına aldığı Davis, silah kullanma, insan kaçırmaya teşebbüs ve haneye tecavüz, polise saldırı gibi birçok ağır suç işlemekle yargılanacak.

CBS televizyonuna konuşan Holt ise, "Yaşayacağımı düşünmüyordum. Şoka girmiştim, hayatta kalmaya çalıştım." dedi. Holt, olaydan fiziksel bir yara almadan kurtuldu.

Kızı Holt-Caldwell ise "Wordle paylaşımı yapmaması onun için pek olağan bir durum değildi. Çünkü başladığından beri asla kaçırmadığı bir rutin. Başına böyle bir şey gelmiş olabileceği milyonlarca yıl düşünsem aklıma gelmezdi" dedi.

6 Şubat'ta Holt'un evine giren polis, Davis'i ancak şok tabancasıyla 'etkisiz halde getirdiğini' ve gözaltına alabildiğini açıkladı.

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Son Dakika Dünya ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları polisi aradı, rehin alındığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları polisi aradı, rehin alındığı ortaya çıktı - Son Dakika
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