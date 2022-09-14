Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü - Son Dakika
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Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü

14.09.2022 17:56
Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü

ABD'nin New Jersey eyaletinde gördüğü minik kirpiye saldıran pitbull cinsi köpek, kirpinin iğnelerine maruz kalınca feci şekilde can verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde ürkütücü bir olay meydana geldi. Miranda DeGennaro isimli genç kadının köpeği, bahçede gördüğü kirpiye saldırdı. Herkes pitbullun kirpiyi parçalamasını beklerken, olayın sonu beklenildiği gibi bitmedi.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

YÜZLERCE İĞNE BIRAKTI

Savunma iç güdüsüyle hareket eden kirpi, saniyeler içerisinde yüzlerce iğnesini köpeğin başta yüzü olmak üzere vücudunun birçok yerine bırakarak pitbullu ağır şekilde yaraladı.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğinin içler acısı halini gören Miranda DeGennaro, pitbullu hemen kliniğe kaldırdı ancak klinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen pitbull kurtarılamadı.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor
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Son Dakika Dünya Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü - Son Dakika
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