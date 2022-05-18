ABD'de bebek maması sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
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BBC

ABD'de bebek maması sıkıntı yaşanıyor

18.05.2022 05:22
ABD'de bebek maması sıkıntı yaşanıyor

Uluslararası gıda firmaları, bebek maması sıkıntısı yaşayan ABD'de ek ürün göndermeye başladı.

Uluslararası gıda firmaları, bebek maması sıkıntısı yaşayan ABD'de ek ürün göndermeye başladı.

Nestle, Hollanda'daki ve İsviçre'deki ürünlerinden bir kısmını ABD'ye ulaştıracağını açıkladı.

İngiltere merkezli Reckitt Benckiser firması da, ABD'deki üretimini yüzde 30 artırdığını duyurdu.

ABD'de bir süredir ciddi bir bebek maması sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak yetkililer, sorununun ancak birkaç ayda çözülebileceğini duyurdu.

Ardından uluslararası firmalar harekete geçti.

ABD'de bebek maması tozu üreten en büyük firma olan Abbott Laboratories, Michigan'daki fabrikada yeniden üretime geçebilmek için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak fabrikanın açılmasının ardından yeniden üretime başlamasının birkaç haftayı bulacağı söyleniyor.

Güney Dakota'nın Sturgis şehrindeki bir fabrika, Şubat ayında zararlı bir bakterinin ortaya çıkmasının ardından kapanmış; üretim durduğu gibi piyasaya sürülmüş olan çok sayıda bebek maması da toplatılmıştı.

Bu durum zaten ara madde bulunamaması ve lojistik sıkıntılar sebebiyle eksiklik olan bebek mamasında krizi daha da artırdı. Son olarak ebeveynler, marketlere akın ederek son kalan mamaları da toplayınca ülkenin birçok yerinde bebek maması çok daha zor bulunacak hale geldi.

Beyaz Saray'a da soruna çözüm bulması için çağrılar sürüyor.

Pazartesi günü bir açıklama yapan ABD Gıda ve İlaç Kurumu, yurt dışından gelecek ürünlerdeki sıkı kuralları hafifletmek gibi bazı önlemler alacaklarını açıkladı.

Kurum, Nisan ayında Ocak ayına göre satışların yüzde 13 arttığını, marketlerde ürün kalmadığına dair açıklamaların "abartılı olduğunu" duyurdu:

"Satışın artmış olması, bebek mamasına nüfusun genelinin daha kolay ulaştığının olumlu bir göstergesi."

ABD'de bebek maması sıkıntı yaşanıyor
ABD'de bebek maması sıkıntı yaşanıyor
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Kaynak: BBC

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