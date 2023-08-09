ABD'de Dev Hortum ve Massachusetts'te Şiddetli Yağışlar - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Dev Hortum ve Massachusetts'te Şiddetli Yağışlar

09.08.2023 16:17

ABD'nin Colorado eyaletinde dev hortum çıktı ve Massachusetts eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Colorado'daki hortumun etkisi 30 dakika sürerken, yaralanan olmadı. Massachusetts'te ise North Andover kentindeki şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirerek birçok aracın sular altında kalmasına neden oldu.

ABD'nin Colorado eyaletinde dev hortum çıktı. Massachusetts eyaletinde ise şiddetli yağışların yol açtığı selde çok sayıda araç suya gömüldü.

ABD'nin Colorado eyaletinde hortum çıktı. Kırsaldaki Yuma bölgesinde görülen hortum, 30 dakika boyunca etkisini sürdürdü. Dev hortum amatör kameralara yansırken, yaralanan olmadı.

Massachusetts'te sel

Ülkenin kuzeydoğusu kıyısındaki Massachusetts eyaletine bağlı North Andover kentinde etkili olan şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sel sularına gömüldü. - COLORADO

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Colorado, Tragger, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Dev Hortum ve Massachusetts'te Şiddetli Yağışlar - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu
16:48 Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
16:50 Tete'yi neden istemedi? İsmail Kartal'dan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı futbolcu için bomba tespit
16:45 İsmail Kartal'a Galatasaray'ın Tete transferi soruldu: Bize de teklif edildi, kapalı kutu
16:28 Fenerbahçe'de Lincoln'ün sözleşmesi donduruldu
16:25 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:21 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurdu
16:15 Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti
16:10 Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam
16:06 Uçak biletlerinde tavan fiyat 2 bin 500 TL'ye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 17:07:11. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Dev Hortum ve Massachusetts'te Şiddetli Yağışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement