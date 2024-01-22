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ABD'de Hava Olayları Kaynaklı Ölümler Artıyor - Son Dakika
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ABD'de Hava Olayları Kaynaklı Ölümler Artıyor

ABD'de son bir haftada hava olayları kaynaklı ölümlerin sayısı 90'a yaklaştı. Tennessee ve Oregon eyaletlerinde en az 41 kişi hayatını kaybetti. Oregon'da kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Seattle'da beş kişi soğuk hava şartlarından dolayı öldü. Ülkenin orta-batı ve kuzeydoğu kesimlerinde sel riski uyarısı yapıldı.

ABD\'de Hava Olayları Kaynaklı Ölümler Artıyor
22.01.2024 - 06:43,  Güncelleme: 06:44
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ABD’de son bir haftada hava olayları kaynaklı ölümlerin sayısı 90’a yaklaştı. Ülkede bir süredir kar, soğuk hava ve fırtına var.

Ölümlerin en az 25’i Tennessee’de, 16’sı ise Oregon’da gerçekleşti.

Oregon’da kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl var. Eyaletin Portland kentinde Çarşamba günü gerçekleşen olaylardan birinde, rüzgar nedeniyle düşen bir yüksek gerilim kablosunun isabet ettiği arabada üç kişi ölmüş, araçtaki bebek ise hayatta kalmıştı.

Hava durumunun hafta ortasına kadar değişmesi beklenmiyor.

Sert koşullar nedeniyle ölenlerin sayısı, BBC’nin ABD’deki partneri CBS televizyonu tarafından derlendi.

AP ajansının aktardığına göre Seattle kentinde de çoğu evsiz olduğu düşünülen beş kişi soğuk nedeniyle öldü.

Mississippi eyaletinde lise ve üniversitelerin tatil dönemi uzatıldı.

New York’ta ise Amerikan futbolu takımı Buffalo Bills, dünkü maç öncesinde stadyumda biriken karları temizlemek için taraftarlarından yardım aldı.

ABD’de hafta ortasından itibaren havanın ısınması ve yağmurun başlaması bekleniyor. Yetkililer bu nedenle ülkenin orta-batı ve kuzeydoğu kesimlerinde sel yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: BBC
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