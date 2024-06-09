ABD'de İsrail'e Destek Protesto Edildi - Son Dakika
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ABD'de İsrail'e Destek Protesto Edildi

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ABD'nin dört bir yanından binlerce kişi, Beyaz Saray'ın önünde toplanarak Joe Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto etti. Eylemciler, İsrail'in 'kırmızı çizgileri' aştığını vurgulayarak Saray'ın çevresini kırmızı şeritle kuşattı. Protestocular, saldırıların sona erdirilmesi ve ABD politikasının değiştirilmesi çağrısında bulundu.

09.06.2024 16:50
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(WASHINGTON) – ABD'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi Beyaz Saray'ın önünde toplanarak Joe Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto etti. Eylemciler, Saray'ın çevresini kırmızı şeritle kuşatarak, İsrail'in "kırmızı çizgileri" aştığına dikkati çekti.

ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto eylemleri sürüyor. Kampüs işgallerinin gündemi belirlediği ülkede, dün (Cumartesi) binlerce kişi, Beyaz Saray önünde bir araya geldi. Filistin geleneksel kıyafeti kefiyeler giyen ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını kınadı.

Göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın" sloganları attı. Eylemcilerin birçoğu da İsrail'in aştığını söyledikleri "kırmızı çizgiyi" sembolize etmek üzere kırmızı giysiler giydi.

Aralarında Yeşil Parti Başkan adayı Jill Stein ve Sosyalizm Partisi adayı Claudia de la Cruz'un da bulunduğu organizatörler ve siyasetçiler, Beyaz Saray'ın hemen karşısındaki parkta yaptıkları konuşmalarda, Biden yönetimine sert eleştiriler yöneltildi. de la Cruz, "Biden şu anda Gazze'de yaşanan soykırımı durdurabilir. Durdurabilir ama bu onun tüm çıkarlarına aykırı. Bu yüzden kırmızı çizginin biz olduğumuzu söylemek için buradayız" dedi.

Protestocuların mesajları saldırıların sona erdirilmesi ve ABD politikasının değiştirilmesi yönünde oldu. "Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, Biden'a "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Protesto gösterisi sırasında Joe Biden, Normandiya Çıkartması'nın yıl dönümü için Fransa'daydı.

Kaynak: ANKA

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