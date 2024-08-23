ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Dünya

ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ABD\'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma, San Diego'da karpuz sevkiyatı görünümünde 5 milyon dolar değerinde metamfetamin ele geçirdi. Meksika'dan gelen bir kamyonda yapılan aramada, karpuz renginde kağıtlara sarılı 1.220 paket uyuşturucu bulundu. Toplam 2.081 kilogram ağırlığındaki metamfetaminin sokak değeri 5 milyon doları aşıyor. Bu operasyon, CBP'nin Ekim'de başlattığı ve Arizona'ya yayılan Operasyon Apollo'nun parçası.

23.08.2024 09:55
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ABD Gümrük ve Sınır Koruma memurları, San Diego'daki Otay Mesa Ticari Tesisi'nde ilginç bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Operasyonda, karpuz sevkiyatı görünümü altında gizlenmiş 5 milyon dolardan fazla değerde metamfetamin ele geçirildi.

Cuma günü gerçekleşen olayda, Meksika'dan ABD'ye meyve taşıyan 29 yaşındaki bir sürücü durduruldu. Yapılan detaylı incelemede, karpuz renginde kağıtlara sarılmış 1.220 paket metamfetamin bulundu. Toplam ağırlığı 2.081 kilogram olan uyuşturucunun sokak değerinin 5 milyon doları aştığı belirtildi.

Otay Mesa Liman Bölgesi Müdürü Rosa E. Hernandez, ekiplerinin son dönemdeki başarılı çalışmalarından duyduğu gururu dile getirdi. Uyuşturucu kartellerinin sürekli gelişen kaçakçılık yöntemlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Bu operasyon, CBP'nin Ekim ayında Güney Kaliforniya'da başlattığı ve Arizona'ya kadar genişleten Operasyon Apollo'nun bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu geniş çaplı operasyon, özellikle fentanil kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefliyor.

Olay, uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı yaratıcı yöntemleri ve güvenlik güçlerinin bu tehditle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde karpuz ele geçirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Operasyon, San Diego, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Özhan OĞUZ: haberin başlığını da doğru yazdaydınız. karpuz sevkiyatı adı altında karpuz ele geçirildi.... 10 0 Yanıtla
  • Murat Demirtaş: sizin atacağınız başlığın ben ... 5 0 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu: 5 milyon dolar değerinde ki karpuza bak içi geçmiş. 2 1 Yanıtla
  • Akın1903 Özkan: Başlığa bak dikkatsiz modorotör 2 0 Yanıtla
  • Baki Özcan: şahsen ben Karpuz olduğuna inandım ?? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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