ABD'de şaşırtıcı 14 bin TL'lik hamburger! Hamburgerin değerini artıran şey ise; havyar ve yenilebilir altın

ABD'deki Pensilvanya eyaletinde açılan yeni bir restoran, menüsünde yer verdiği hamburgerle, piyasa fiyatlarının oldukça üzerine çıktı.

ÖZEL BİR TÜR ÇEDAR PEYNİRİ DE VAR

14 bin TL'ye yakın bir fiyatla satılan hamburgerde, sığır eti, havyar, trüf, ıstakoz, yenilebilir altın ve özel bir tür çedar peynir bulunuyor.

"BU RESMEN KİRA PARASI"

Yüksek fiyatla satılan hamburger, Twitter kullanıcılarının da diline düştü. Bir kullanıcı, "Hayır, bu kira parası" derken başka biri de, "Burgeri tutar ve onun yerine bağış yapardım. Bugünlerde (özellikle enflasyonla) çok fazla mücadele eden insanlar varken, bu gerçekten gereksiz" dedi.