ABD'de silah üreticisi ilk defa silahlı saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek

ABD'de 2012 yılında Sandy Hook İlkokulu silahlı saldırısında 20 çocuk ve 6 yetişkinin hayatını kaybetmesine yol açan olayda, kurbanlarının aileleri olayda kullanılan silahın üreticisi Remington'a karşı açtıkları davada tazminat kazandı. Anlaşma yoluyla kurbanlarının aileleri, ABD'de bir ilki gerçekleştirerek 73 milyon dolarlık tazminat alacağı açıklandı.

Silah üreticisine açılan davada kurbanların ailelerini temsil eden Avukat Josh Koskoff dün yaptığı açıklamada, silah üreticisi Remington uzun süren dava sonucunda ailelerle anlaşarak 73 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Gelecekteki bu tür olaylarda silah üreticilerinin de sorumlu olmasının yolu açtıklarını ifade eden Roskoff açıklamasında "2012'de Sandy Hook İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen beş çocuk ve dört yetişkinin aileleri bugün, 2012'de Sandy Hook İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen beş çocuk ve dört yetişkinin aileleri bugün, katliamda kullanılan AR-15 silahını yapıp pazarlayan Remington'a karşı uzun süredir devam eden davalarında önemli bir zafer ilan etti" ifadelerini kullandı.