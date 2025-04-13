ABD\'de Vali Shapiro\'nun Evi Kundaklandı: Bulana 10 Bin Dolar Ödül

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinin kundaklandığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Pensilvanya Eyalet Polisi, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Harrisburg İtfaiye Bürosunun saat 02.00 sularında Vali Shapiro'nun evindeki yangına müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ancak Pensilvanya Eyalet Polisi, bunun bir kundaklama olduğunu belirtmeye hazır." ifadeleri kullanıldı.

SORUMLUNUN YAKALANMASINA KATKI SAĞLAYANLARA 10 BİN DOLAR

Yangının tamamen söndürüldüğü ancak konuta ciddi zarar verdiği belirtilen açıklamada, yangın esnasında Vali ve ailesinin konutta olduğu, kendilerinin zarar görmeden tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, farklı ajanslar arasında koordinasyonla soruşturmanın başlatıldığı, sorumlunun tespit edilmesine katkı sağlayacaklara 10 bin dolar ödül verileceği aktarıldı.

VALİ SHAPİRO'DAN AÇIKLAMA

Vali Shapiro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kimsenin yaralanmamasından ve yangının başarılı bir şekilde söndürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.