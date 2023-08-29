ABD'de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

ABD'de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı

ABD\'de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı
Son Güncelleme: 29.08.2023 09:33

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kenti yakınlarında bir yangın kurtarma helikopteri bir apartmanın üzerine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

WASHİNGTON, 28 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kenti yakınlarında Pazartesi sabahı bir yangın kurtarma helikopterinin bir apartmanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin helikopterde bulunan 50 yaşındaki Broward County Şerif Ofisi İtfaiye Kurtarma Şefi Terryson Jackson ile apartmanda yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın olduğunu bildirdi.

Broward County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.46 sularında Fort Lauderdale kentinin kuzeyindeki bir havaalanının yakınlarında, helikopterin bir uçaktan gelen çağrıya gittiği esnada meydana geldiği belirtildi.

Yerel polis, helikopterde bulunan 2 itfaiyeci ile 2 site sakininin de aralarında bulunduğu 4 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, apartmandan gri dumanlar yükseldiği ve itfaiyecilerin, çatısında büyük bir delik açılan yapıya su püskürttüğü görülüyor.

Federal Havacılık İdaresi, kurumun ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenini araştırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Sosyal Medya, Polis, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Son Dakika: Temmuzda dış ticaret açığı 12.2 milyar dolara yükseldi
10:20 Eski çalışandan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında skandal iddialar: Sigara alacak parası yoktu, milyoner oldu
10:07 Çılgın servet 1 maç uzaklıkta! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde daha sahaya çıkamadan kasayı dolduracak
09:59 Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya, yıllar içinde bambaşka biri oldu
09:53 Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında
09:53 Hakem kurulu memur zammı için 4. kez toplanıyor! Milyonların gözü çıkacak kararda
09:38 Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 50 arttı
09:36 Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı
09:12 Meteoroloji'den 9 kentimiz için ''sarı kodlu'' uyarı
09:08 Kurtlar Vadisi ekibinin yazdığı Hudutsuz Sevda'dan ilk fragman yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 10:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement