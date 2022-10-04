ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı - Son Dakika
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ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı

04.10.2022 20:03

ABD'nin New York şehrinde yeşil giysi giyen 6 kadın, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı. Bir anda genç kızların üstüne atlayan çete üyeleri, kargaşa esnasında çantalarını çalıp metrodan ayrıldı. O anlar yolcular tarafından anbean kayda alındı.

ABD'nin New York eyaletinde, Times Square metro istasyonunda yeşil neon giysili 6 kişilik bir kadın grubu ortalığı birbirine kattı. Metroya bir anda binen kadınlar, doğum gününden dönen 19 yaşındaki genç kız ve arkadaşına saldırmaya başladı.

GENÇ KIZLARIN ÇANTASINI ÇALDILAR

Yeşil elbiseler giyen kadın grup, yaşanan kargaşa sırasında genç kızların çantasını çaldı. O anlar metroda bulunan yolcular tarafından kayda alındı.

SOYGUNCULAR YAKALANMADI

Çantası çalınan genç kızın annesi o anlarda kimsenin yardımcı olmamasından şikayet ederek saldırganlardan birinin bacağında bıçak taşıdığını söyledi. Anne, iki genç kadının da vücutlarının diş izleri, morluklar ve eziklerle dolu olduğunu belirtti. Soyguncular ise hala yakalanmadı.

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