ABD\'den İsrail\'e Güvenlik Çağrısı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Gallant'ı UNIFIL unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağıran Austin, İsrailli mevkidaşına, en kısa sürede sivillerin güvenliğini sağlayacak diplomatik yolu seçmeye ihtiyaç duyulduğunu, söyledi.

Gazze'deki vahim insani durumdan endişe duyduğunu ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini kaydeden Bakan Austin, İsrailli mevkidaşına Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölen İsrail askerleri için başsağlığı dileyerek, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan derin bağlılığını yineledi.