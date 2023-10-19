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ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu - Son Dakika

ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu

Son Güncelleme: 19.10.2023 19:59

Dışişleri Bakanlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD vatandaşlarından turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olmaları, Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na kayıt olmaları ve Dışişleri Bakanlığı'nın bilgi ve uyarılarını takip etmeleri istendi.

ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.

ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu - Son Dakika
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