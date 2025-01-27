ABD Dış Yardımları Durduruldu

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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Başkan Donald Trump'ın 'ABD Dış Yardımlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Yürütme Emri' uyarınca alındığı belirtilerek, Trump'ın Amerikan halkına hiçbir getirisi olmayan gereksiz harcamalara karşı olduğu anımsatıldı. Açıklamada, dış ülkelere yapılan ödemelerdeki kesintinin, söz konusu yardım programlarının verimliliğini ve ABD dış politikasına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin 'ahlaki zorunluluk' olduğu ifade edilen açıklamada, harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiği vurgulandı.