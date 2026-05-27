ABD, Ermenistan Hükümeti\'ne Destek Verdi

ABD hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hükümetine desteğini yeniden açıkladı.

Ermenistan basını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, başkent Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la görüşmesi sonrası seçimlere haftalar kala Nikol Paşinyan hükümetine desteğini yinelediğini duyurdu. Rubio, Mirzoyan'a, "Hem siz hem de Başbakan ve Ermenistan'daki tüm ekibiniz, Ermenistan için daha parlak ve bağımsız bir geleceğe giden yolu açıyor. Erivan'da, ABD'nin hükümete desteğini göstermekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.