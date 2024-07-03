ABD Hükümet Çalışanları İsrail'e Destek İçin İstifa Etti - Son Dakika
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Dünya

ABD Hükümet Çalışanları İsrail'e Destek İçin İstifa Etti

ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etmek için istifa eden hükümet çalışanları ortak açıklama yaparak, Gazze'deki ölümlerde ABD'nin suç ortağı olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD'nin Gazze politikasının ABD ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğu vurgulandı. İstifa eden yetkililer, ABD yönetimine çağrı yaparak, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesini desteklemesini istedi.

03.07.2024 13:26
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(WASHINGTON) - ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etmek için istifa eden hükümet çalışanları ilk kez ortak açıklama yaptı. Yetkililer, Gazze'deki ölümlerde ABD'nin suç ortağı olduğunu belirterek, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesini destekleyin" çağrısı yaptı. Açıklamada, ABD'nin Gazze politikasının ABD ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD'nin İsrail'e desteği ve Gazze politikalarını protesto etmek için farklı dönemlerde istifa eden üst düzey ABD yetkilileri ortak bildiri yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'da görev yapmış ve 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının ardından istifa etmiş 12 kişi, ilk kez ortak açıklama yaptı.

Eski yetkililer, "Sesimizi yükseltmenin ortak sorumluluğumuz olduğuna dair ortak bir inançta birleştik" diyerek, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirdi. ABD Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz öncesinde gelen açıklamada, "Ulusumuz Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, her birimizin yeminimizi sona erdirmek için değil, ona uymaya devam etmek için istifa ettiğimizi; hizmet taahhüdümüzü sona erdirmek için değil, onu uzatmak için istifa ettiğimizi hatırlatırız" denildi.

"Yönetimin Gazze politikası başarısızdır ve ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir"

Bildiride, "Yönetimin Gazze politikası başarısızdır ve ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir. Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahküm edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza yol açmıştır. Bu sadece ahlaki açıdan kınanacak bir durum ve uluslararası insancıl hukukun ve ABD yasalarının açık bir ihlali olmakla kalmamış, aynı zamanda Amerika'nın sırtına da bir hedef tahtası koymuştur" ifadeleri yer aldı.

İstifa eden yetkililer, ABD'nin Gazze'ye yönelik politikasının "sadece ABD'nin bölgedeki ilişkilerine değil, aynı zamanda küresel güvenilirliğine, ABD değerlerinin itibarına ve Batı'nın saygınlığına da derinden zarar verdiğini, bunun da stratejik rekabet çağında özellikle tehlikeli bir durum olduğunu" ifade etti.

ABD yönetimine çağrı: "Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesini destekleyin"

Ortak açıklama, ABD hükümetine altı tavsiyede bulundu. Bunlar arasında ABD hükümetine "yasaları sadakatle uygulama" çağrısı şöyle yer aldı:

"Yönetimin şu anda birçok ABD yasasını kasıtlı olarak ihlal ettiği ve İsrail'e sürekli ölümcül silah akışını sağlamak için gerçekleri inkar etmeye veya çarpıtmaya, boşlukları kullanmaya veya süreçleri manipüle etmeye çalıştığı çok açıktır."

Bildiride, ABD yönetimine "çatışmayı derhal sona erdirmek için gerekli ve mevcut tüm kozları" kullanması; insani yardımın genişletilmesi; Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesinin desteklenmesi; yürütme organı içinde daha güçlü gözetim ve hesap verebilirlik mekanizmaları ve üniversite protestocuları için ifade özgürlüğünün desteklenmesi yapıldı.

Hükümet çalışanlarına çağrı: "Sizi suç ortağı olmamaya çağırıyoruz"

Ortak metne imza atan eski yetkililer meslektaşlarına da seslenerek, "Deneyimlerimize göre, hiçbir karar noktası itiraz edilemeyecek kadar ufak değildir, bu nedenle kamu hizmetindeyken sesinizi kullanın, kurumlarınızdaki liderlere mektup yazın ve anlaşmazlıklarınızı ekibinizle paylaşın. Sesinizi duyurmak kartopu etkisi yaratarak başkalarına da seslerini duyurmaları için ilham verir. Birlikten kuvvet doğar ve sizi suç ortağı olmamaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Hükümet Çalışanları İsrail'e Destek İçin İstifa Etti - Son Dakika

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