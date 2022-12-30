ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı - Son Dakika
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ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı

30.12.2022 11:52

ABD ile Çin arasındaki tansiyon son günlerde bir hayli yükseldi. Çin'e ait bir savaş uçağı, ABD hava kuvvetlerine ait bir jetin 6 metre yakınına girerken, büyük bir çarpışma tehdidinin yaşandığı belirtildi. Yaşanan olaya ilişkin fotoğrafı paylaşan Washington yönetimi, bölgede bu tür manevraların risk yarattığını ve son dönemde bir hayli arttığını belirtti.

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ile Çin savaş uçakları tehlikeli bir mücadelenin içine girdi. ABD, Çin'e ait bir savaş uçağının ABD hava kuvvetlerine ait bir aracın 6 metre yakınına girdiğini ve olası bir çarpışmaya sebebiyet verebileceğini açıkladı.

"BU TÜR MANEVRALAR BÜYÜK RİSK YARATIYOR"

ABD tarafından paylaşılan fotoğrafların bu ay içerisinde çekildiği belirtilirken Washington, bölgede bu tür manevraların risk yarattığını, profesyonelce olmadığını ve sıklığının arttığını duyurdu.

UÇAĞIN BURNUNA KADAR YAKLAŞTI

ABD tarafından yapılan açıklamada, "AJ-11 Çin savaş uçağı ABD'ye ait RC-135 savaş uçağına doğru güvenli olmayan manevralar yaptı. Çinli pilot RC-135'in burnuna kadar yaklaştı" denildi.

ÇİN YÖNETİMİ: ABD BÖLGEDEKİ HUZURA TEHDİT OLUŞTURUYOR

ABD son dönemde Çin'den bu yönde hamleler geldiğini açıklarken, Çin ise Güney Çin Denizi ile birlikte Tayvan'ı da kontrolü altında gördüğünü daha önce duyurmuştu. Çin yönetimi ise ABD'nin bölgedeki huzur ve istikrara tehdit olduğunu aktardı.

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SON DAKİKA: ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı - Son Dakika
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