ABD ile gerilim yaşayan İran\'dan Türkiye\'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

MİT ve Emniyet, uzun çalışmalar neticesinde İran istihbaratına çalışan bir casusluk hücresi çökertmek için harekete geçti. MİT ve Emniyet güçlerinin ortak ve titiz çalışmasıyla, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşiften suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan bir hücre çökertildi.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. Soruşturmada, hücrenin İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami (kod adı "Haji") ve Mahdi Yekeh Dehghan'ın (kod adı "Doktor") yönetiminde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN FOTOĞRAF VE VİDEOLARI İSTENDİ

Rostami'nin, Van'da yaşayan Alican Koç'u Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi.