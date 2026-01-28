ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı - Son Dakika
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

28.01.2026 14:05
MİT ve Emniyet güçlerinin ortak ve titiz çalışmasıyla, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşiften suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan bir hücre çökertildi.

MİT ve Emniyet, uzun çalışmalar neticesinde İran istihbaratına çalışan bir casusluk hücresi çökertmek için harekete geçti. MİT ve Emniyet güçlerinin ortak ve titiz çalışmasıyla, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşiften suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan bir hücre çökertildi.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. Soruşturmada, hücrenin İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami (kod adı "Haji") ve Mahdi Yekeh Dehghan'ın (kod adı "Doktor") yönetiminde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN FOTOĞRAF VE VİDEOLARI İSTENDİ

Rostami'nin, Van'da yaşayan Alican Koç'u Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    olası bir İrana saldırıda incirligi kullandıracak mısın kullandırmayacak mısın? 30 8 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    google yaz krokisine kadar çikar :):) 12 4 Yanıtla
  • Yasar Ertas Yasar Ertas:
    İslam ülkeleri hep incirlikten vuruldu kim kime dost kime post beli şimdi bişey yazsan hemen klevye kahramanları tek milet fek devlet diye naralar atarlar 10 2 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bu ajanlar 1950 lerden kakma sanırım .. 8 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
