ABD, İran'a Tepki Gösterdi
08.05.2026 11:37
CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırılarına meşru müdafaa ile karşılık verildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda görev yapan ABD güçlerinin İran'ın 'sebepsiz' saldırılarını engellediğini ve meşru müdafaa amaçlı saldırılarla karşılık verdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmanın detayları paylaşıldı. Olayın, ABD savaş gemilerinin uluslararası sulardaki geçişi sırasında meydana geldiği belirtilerek, "ABD güçleri, ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin 7 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçişi sırasında İran'ın sebepsiz saldırılarını engelledi ve meşru müdafaa amaçlı saldırılarla karşılık verdi" ifadeleri kullanıldı.

'HİÇBİR ABD UNSURU İSABET ALMADI'

Geçiş yapan donanma unsurlarına yönelik İran saldırısının detaylarına yer verilen açıklamada, "USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) ve USS Mason (DDG 87) uluslararası sulardan geçerken İran güçleri çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük bot saldırısı başlattı. Hiçbir ABD unsuru isabet almadı" denildi.

'GERİLİMİ TIRMANDIRMA ARAYIŞINDA DEĞİLİZ'

ABD güçlerinin saldırılara meşru müdafaa kapsamında İran tesislerini vurarak yanıt verdiği vurgulanan açıklamada, "CENTCOM, gelen tehditleri ortadan kaldırdı ve füze ile insansız hava aracı fırlatma alanları; komuta ve kontrol merkezleri; istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere ABD güçlerine saldırmaktan sorumlu İran askeri tesislerini hedef aldı. CENTCOM gerilimi tırmandırma arayışında değildir ancak Amerikan güçlerini korumak için konumlanmış ve hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
