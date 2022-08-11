Beyaz adam, metro kapıları kapanırken tartıştığı siyahi adama tükürdü! Beyaz şahsın hazin sonu filmlere konu olacak cinsten... - Son Dakika
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Beyaz adam, metro kapıları kapanırken tartıştığı siyahi adama tükürdü! Beyaz şahsın hazin sonu filmlere konu olacak cinsten...

11.08.2022 09:38

ABD'de bir metro istasyonunda yaşanan olayda iki yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında siyahi yolcu metroya binerken, beyaz yolcu metroya binmeyip, metronun kapısı kapanırken tartıştığı adamın üzerine tükürdü. Bunun üzerine zor da olsa kapıyı açmayı başaran siyahi adam, beyaz adamı hastanelik etti.

ABD'nin New York şehrinde kaydedilen görüntüler görenleri bir hayli şaşırttı. Metroda meydana gelen kavgada iki kişi önce laf dalaşına girdi. İki kişiden biri metroya binerken diğer kişi ise dışarıda kaldı. Metroya binemeyen yolcu kapının arasından diğer yolcuya tükürdü. Ne olduysa o andan sonra oldu.

KAPIYI ZOR DA OLSA AÇTI

Metronun içindeki adam kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açmaya çalışan adam ısrarcı olup metronun kapısını güçlükle de olsun açmayı başardı. Ardından kendisine tüküren adama saldırmaya başladı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Kendisine tüküren adamı yere yatıran adam, üzerine çıkıp yumruklamaya başladı. Bunun üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Diğer adamın ise yerde bilinçsiz yattığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Beyaz adam, metro kapıları kapanırken tartıştığı siyahi adama tükürdü! Beyaz şahsın hazin sonu filmlere konu olacak cinsten... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz adam, metro kapıları kapanırken tartıştığı siyahi adama tükürdü! Beyaz şahsın hazin sonu filmlere konu olacak cinsten... - Son Dakika
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