ABD'nin kuzeybatısında yaşanan bomba kasırgası, 600 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı.
ABD'nin kuzeybatısında etkili olan 'Bomba Kasırgası' Washington eyaletinde ağaçların devrilip yolların kapanmasına yol açtı. Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Şiddetli rüzgar ve yağmura neden olan kasırga nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kadının öldüğü bildirildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'nin Kuzeybatısında Bomba Kasırgası: 600 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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