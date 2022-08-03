ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi

03.08.2022 14:56
ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi

Pensilvanya eyaletinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Yılan besleyen bir adamın komşuları tarafından yapılan ihbara giden güvenlik güçleri, 4.57 metrelik yılanı sahibinin koynuna sarılmış halde buldu. Polisler yılanı başına vurarak etkisiz hale getirirken, zehirlendiği için kalp krizi geçiren şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Yukarı Macungie Kasabası Fogelsville'deki bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, gittikleri yerde ürkütücü bir manzarayla karşılaştı. 4.57 metrelik bir yılanın, sahibinin koynunda durduğunu gören ekipler, temkinli davrandıktan sonra yılanı kafa bölgesinden sersemleterek etkisiz hale getirdi.

ZEHRİN ETKİSİYLE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Ev sahibinin yılan tarafından sokulduğunu gören ekipler ayrıca adamın da zehrin etkisi nedeniyle bayıldığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları adamı acil olarak hastaneye kaldırdı. Olay hakkında açıklamalarda bulunan komşular, yılanın adamı panik haliyle sokmuş olabileceğini çünkü yılanın uzun zamandan bu yana ev sahibi tarafından beslendiğini dile getirdi.

"MESLEK YAŞAMIMDA BİR İLKTİ"

İhbara giden ekipte yer alan Teğmen Nickischer, meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, yılanın çok büyük olduğunu ve kendilerinin dahi durumundan endişelendiklerini ifade etti. Diğer yandan ismi açıklanmayan adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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