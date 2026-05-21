ABD, Raul Castro\'ya Dava Açtı

ABD, Küba'nın eski lideri Raul Castro hakkında, 1996 yılında Florida ile Küba arasında iki sivil uçağın düşürülmesi ve dört kişinin ölümüyle ilgili olarak 'ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak' ve diğer suçlardan dava açtı.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Florida eyaletine bağlı Miami şehrindeki Özgürlük Kulesi'nde düzenlenen basın toplantısında nisan ayında büyük bir jüri tarafından hazırlanan ve çarşamba günü gizliliği kaldırılan iddianameyi açıkladı. İddianamede Küba'nın eski lideri Raul Castro ve diğer beş Kübalı askeri yetkilinin, Küba kökenli Amerikalıların kurduğu 'Brothers to the Rescue' (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki silahsız sivil uçağı uluslararası hava sahasında düşürmekle suçlandığı bildirildi. 30 yıldır dört Amerikalının ailesinin adalet beklediğini söyleyen Blanche, "ABD ve Başkan Trump vatandaşlarını unutmaz ve unutmayacaktır. Eğer Amerikalıları öldürürseniz, kim olduğunuza, hangi ünvanı taşıdığınıza ve ne kadar zaman geçtiğine bakılmaksızın peşinizden geliriz" ifadelerini kullandı.