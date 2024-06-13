ABD, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararı açıkladı. Yaptırımlar, Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti. Yaptırımların hedefinde Moskova borsası da bulunuyor. ABD'nin bu duyurusuna karşılık olarak Moskova Borsası, dolar ve euro cinsinden yapılan işlemleri sonlandıracağını açıkladı. Yaptırımların amacı, Rusya'nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırmak ve Rusya'nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasını engellemektir. Yaptırım listesinde Çin merkezli yarı iletken üretimi yapan şirketler de yer almaktadır. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya yarı iletken gönderimi yapan Hong Kong merkezli paravan şirketleri hedef aldıklarını belirtti. Bu yaptırımların uzun vadede Rusya'nın savaşı ve ekonomisini zorlaştırması hedeflenmektedir.

13.06.2024 02:11
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ABD, Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararı açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti.

ABD, Fransa, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin içinde olduğu ve bugün başlayacak G7 ülkeleri zirvesi öncesi açıklanan yaptırımların hedefinde Moskova borsası da var.

ABD’nin bu duyurusuna karşılık Moskova Borsası 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırdıklarını ve Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmeyi” hedeflediklerini söyledi.

Yaptırım listesinde Çin merkezli yarı iletken üretimi yapan şirketler de var.

Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı da Rusya’ya yarı iletken gönderimi yapan Hong Kong merkezli paravan şirketleri hedef aldıklarını belirtti.

Ukraynalı yetkililere göre Rusya, ABD’de üretilen çip ve diğer teknoloji hizmetlerini savaş sırasında kullanıyor.

ABD’nin son yaptırım listesi bunu kısıtlamayı hedefliyor.

Reuters’a göre analistler bu yaptırımların Rusya’nın hesaplamalarını çok değiştirmesini beklemese de uzun vadede Rusya’nın savaşı ve ekonomisini yürütmesini zorlaştırması hedefleniyors.

Beyaz Saray’a 2021 ve 2022 yıllarında uluslararası ekonomi kıdemli direktörü olarak hizmet veren Peter Harrell, Reuters’a yaptığı açıklamada bu son yaptırımların köklü bir değişiklik olduğunu, çünkü yabancı bankaların Amerikan finansal sisteminden kesilmesi riskini barındırdığını söyledi.

Kaynak: BBC

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