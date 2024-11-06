47. başkanını belirlemek için sandık başına giden ABD'deki seçimlerden sürpriz sonuçlar gelmeye başladı. Yarışı şu anda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trumpönde götürürken, Demokratların adayı Kamala Harris için işler iyi gitmiyor.
Demokratların "kesin bizde" gözüyle baktığı, 16 delege sayısıyla salıncak eyaletler arasında yer alan Georgia'da Harris büyük hayal kırıklığı yaşandı. Donald Trump oy farkını yüzde 5'e kadar çıkardı.
Gecenin bir diğer sürprizi ise yine 16 delegesi bulunan salıncak eyalet North Carolina oldu. Harris'in önde başladığı eyalette işler tersine döndü. Trump Kuzey Carolina'da da öne geçmeyi başardı.
Son Dakika › Dünya › Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?