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ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi - Son Dakika

ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi

14.01.2022 15:39
ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi

ABD Senatosu'nun '6 Ocak Başkent İsyanlarını' araştırma ve soruşturma amacıyla kurulan komitesi, Facebook (Meta), Twitter, Reddit ve Youtube'a (Alphabet) Ağustos ayında istenilen bilgileri göndermedikleri gerekçesiyle mahkeme celbi gönderdi.

ABD Senatosu'nun '6 Ocak Başkent İsyanlarını' araştırma ve soruşturma amacıyla kurulan komitesi, Facebook (Meta), Twitter, Reddit ve Youtube'a (Alphabet) Ağustos ayında istenilen bilgileri göndermedikleri gerekçesiyle mahkeme celbi gönderdi.

ABD Senatosu dün yaptığı açıklamada "Komite, 6 Ocak'ta ABD başkentine yönelik saldırı ve sebepleriyle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak dört sosyal medya şirketine mahkeme celbi gönderdi. Önceki bilgi taleplerine yetersiz yanıt verilmesinden sonra Komite, yanlış bilgilerin yayılması, 2020 seçimlerini bozma çabaları, iç şiddet içeren aşırılık ve 2020 seçimlerinde dış etki ile ilgili olarak Alphabet, Meta, Reddit ve Twitter'dan kayıtlar talep ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLERİN GÖNDERİLMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞIDIRKomite Başkanı Bennie G. Thompson konuyla ilgili açıklamasında "Bizim için iki önemli soru; yanlış bilgilerin yayılmasının ve şiddet içeren aşırılığın demokrasimize yönelik şiddetli saldırıya nasıl katkıda bulunduğu ve sosyal medya şirketleri kendi platformlarının insanları şiddete yöneltmek için üreme alanı olmasını önlemek için hangi adımları (eğer varsa) attığıdır" dedi.

Thompson açıklamasında sosyal medya şirketlerinin istenilen bilgileri ve kayıtları kendilerine göndermemesini vurgulayarak "Aylarca uğraştıktan sonra hala bu temel soruları yanıtlamak için gerekli belgelere ve bilgilere sahip olmamamız hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.


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Tam Gemi Şok Denemeleri, Twitter, Medya, Ocak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi - Son Dakika
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