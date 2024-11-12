ABD Suriye\'de İran Hedeflerine Saldırdı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de 'İranlı gruplarla bağlantılı' iki bölgede dokuz hedefe saldırı düzenlediklerini açıkladı.

CENTCOM, açıklamasında, "CENTCOM güçleri, son 24 saat içinde Suriye'deki ABD personeline yönelik pek çok saldırıya karşılık olarak Suriye'de İranlı gruplarla ilişkili iki yerde dokuz hedefe saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar, İran destekli grupların IŞİD'e karşı operasyonlar düzenlemek için bölgede olan ABD ve koalisyon güçlerine gelecekte saldırı planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacaktır" ifadelerini kullandı.