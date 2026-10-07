Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

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Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD\'de acil durum ilan edildi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde, özellikle aşılanma oranı düşük kırsal bölgelerde kızamık vakalarında görülen artış üzerine "Eyalet Afet Acil Durumu" ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde, kızamık vakalarındaki endişe verici artış nedeniyle "Eyalet Afet Acil Durumu" ilan edildi. Salgının, özellikle aşılanma oranlarının düşük olduğu kırsal bölgelerde hızla yayıldığı belirtildi.

VALİ HOCHUL'DAN KARARNAME: AŞI VE TESTLERE ERİŞİM GENİŞLETİLİYOR

Salgını kontrol altına almak amacıyla harekete geçen New York Valisi Kathy Hochul, yeni bir kararname yayımladı. Yürürlüğe giren kararname kapsamında, sağlık yetkililerinin yürüttüğü salgınla mücadele çalışmaları desteklenerek Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (MMR) aşılarına ve teşhis süreçlerindeki testlere erişim eyalet çapında genişletildi.

VAKALARIN BÜYÜK KISMI 15 TEMMUZ'DAN SONRA GÖRÜLDÜ

Eyalet sağlık birimlerinin verilerine göre, New York'ta bu yıl içerisinde toplam 108 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. Salgının yayılma hızındaki artışa dikkat çekilen açıklamalarda, söz konusu vakaların 92'sinin 15 Temmuz'dan bu yana 18 farklı bölgede tespit edildiği vurgulandı. Eyalet yetkilileri, vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriNew YorkKızamıkKızamıkSağlıkDünyaSon Dakika

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