Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti

25.05.2022 20:56
Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil ve kuzeydeki Mezar-ı Şerif şehrine arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirirken, 35'den fazla kişi yaralandı.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bulunan Hz. Zekeriya Camisi'nde akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanarak hastaneye getirilen 22 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR 9 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Belh Emniyet yetkilileri, Mezar-ı Şerif'in Karte-i Aryana ve Karte-i Baba Ali Şir bölgelerinde sivilleri taşıyan minibüslere yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu ve saldırıların Hazara Şiilerinin minibüslerine yönelik yapıldığını öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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