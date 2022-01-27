Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları

Ev paylaşım platformu, Sicilya'daki restore edilen üç katlı konakta bir yıl boyunca kira ödemeden yaşayacak birini arıyor. Geleneksel İtalyan evi, 6 bin nüfuslu kırsal Sambuca kasabasında yer alıyor.

İtalya'nın ünlü 1 Euro'luk ev projesinin parçası olduğu için son yıllarda gündeme gelen, bir tepede yer alan yerleşim yeri İtalyan adasının batısında kalıyor.

TOPLULUĞA KATILMALARI GEREKİYOR

Ancak Airbnb, bu kırsal cennette sadece kendi köşesine çekilecek birini aramıyor. Başarılı adayın topluluğa bilfiil katılması beklenecek. Şirketin açıklamasında, "Yeni keşfedilen uzaktan yaşama ve çalışma esnekliği sayesinde bir kişiye ailesi, partneri ya da arkadaşıyla Sicilya'ya yerleşme ve benzersiz bir şekilde restore edilen bu eve taşınma fırsatı verilecek" dendi.

İdeal adaylar, kendilerini köy yaşamına katkıda bulunmaya ve ev sahipliği yapmaya adamalı. Başarılı adayların Sambuca'daki ikameti 30 Haziran'da başlayacak ve bir yıl sürecek. Airbnb'de ev sahipliği yapmaktan elde ettikleri tüm kazançlar da kendilerinin olacak. Bu bir Airbnb girişimi olduğu için seçilen adayın evde kaldığı sürenin büyük kısmında gelen konukları boş bir yatak odasında ağırlaması gerekecek fakat rezervasyonlardan gelen para onlarda kalacak.

İnternet sitesinde, "Dünyanın dört bir yanından gelen Airbnb konuklarını ağırlayacak kişi yılın en az 9 ayı boyunca 1 Euro'luk evde kalacak" ifadelerine yer verildi. Adaylar, Sambuca'da kalırken sunulan İtalyanca kursları ve yemek dersleriyle kendi becerilerini geliştirme fırsatı da bulacak.