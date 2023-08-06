AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonunu kınadı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonunu kınadı

06.08.2023 14:37

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonuna tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadığını belirtti. Çelik, gerçek bir hukuk devletinde teröre ve teröre destek veren faaliyetlere yer olmadığını vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/ YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonuna tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" ifadelerini kullandı.

LGBT SEMBOLLERİ TAKARAK PROVOKASYON YAPTILAR

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, dün katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı. Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesini istedi.

AK PARTİ'DEN İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ

İsveç'teki terör örgütü destekçilerinin provokasyonuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e sert tepki: Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınıyoruz

"BU TAVIR AŞIRILIKÇI ÇEVRELERE CESARET VERMEKTEDİR"

Çelik paylaşımına "İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz" ifadeleriyle devam etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e sert tepki: Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınıyoruz

İSVEÇ'TEKİ PKK/YPG PROVOKASYONLARI

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • bedir arslan: yıllardır kınıyosunuz hiç faydası oldumu Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Kuranı yaksınlar kınayın pkk ypg yadaşlıgı yapsınlar kınayın sonra da natoya girmesin evet deyin güzel güzel böle devam edin senn kınaman onlarında cok umrunda sanki Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Stockholm'de PKK/YPG destekçileri Erdoğan maketine LGBT sembolleri yerleştirdi Stockholm'de PKK/YPG destekçileri Erdoğan maketine LGBT sembolleri yerleştirdi

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Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonunu kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonunu kınadı - Son Dakika
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