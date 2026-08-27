Alaska'da Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Alaska'da suya düşen Piper PA-24 tipi uçaktaki 4 kişi yaşamını yitirdi, inceleme sürüyor.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden 'Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.
Kaynak: DHA
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