Almanya\'da Sahte Video Dezenformasyonu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Alman güvenlik makamları, Başbakan Friedrich Merz'in istifa edeceği iddiasını içeren sahte bir videonun arkasında Rusya bağlantılı bir dezenformasyon kampanyası olduğunu değerlendiriyor. Videonun muhtemel sorumlusunun Rus askeri istihbaratı GRU tarafından desteklendiği öne sürülen propaganda ağı Storm 1516 olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan sahte videoda, Deutsche Welle logosu kullanılarak Merz'in 10 Ağustos'ta istifa edeceği iddia edildi. Videoda, "Handelsblatt" gazetesinin Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti yönetiminden gelen gizli yazışmalara dayandırdığı öne sürülen sahte bir haber yer aldı. İddiaya göre Merz, düşük anket sonuçları nedeniyle görevden ayrılacak ve yerine Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst geçecekti.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), kampanyanın bilinen dezenformasyon yöntemleriyle benzerlik taşıdığını belirtti. Kurum, sahte videolarda güvenilirlik oluşturmak amacıyla sık sık gerçek medya kuruluşlarının logolarının kullanıldığını açıkladı.

BfV'ye göre bu olay, sahte içerikleri hazırlayan kişilerin Almanya'daki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bunları kendi amaçları doğrultusunda kullandığını gösteriyor. Videoda hem Deutsche Welle hem de Handelsblatt adlarının kullanılmasıyla sahte haberin daha inandırıcı gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Alman güvenlik yetkilileri, dezenformasyonun temel hedefinin Friedrich Merz'in siyasi itibarını zedelemek olduğunu belirtti. Kampanyanın, Almanya'da eylül ayında yapılacak eyalet ve yerel seçimler öncesindeki siyasi ortamla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Handelsblatt gazetesi ise iddiaları yalanladı. Gazete, Merz'in istifasıyla ilgili herhangi bir haber yayımlamadığını ve videoda kullanılan sahte internet sayfasının kendilerine ait olmadığını açıkladı.

Alman hükümeti, daha önce de "Storm 1516" ağını Rusya Federasyonu ile bağlantılı bir etki operasyonunun parçası olarak değerlendirmişti. Yetkililer, ağın Almanya'daki seçimleri ve ülkenin iç siyasi süreçlerini etkilemeye yönelik koordineli kampanyalarda rol aldığını belirtmişti.

Bu ağla bağlantılı olduğu öne sürülen önceki sahte içerikler arasında, Merz'in Kanada'da bir av sırasında kutup ayısı yavrularını öldürdüğünü iddia eden sahte video ile 2025 Federal Meclis seçimleri öncesinde AfD oylarıyla ilgili yayılan yanlış bilgiler de bulunuyor.