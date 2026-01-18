Almanya'da Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nassar Ahmed, Türk Esnaftan Destek İstedi

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Nassar Ahmed, Türk esnafı ziyaret ederek, destek istedi.

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırması üzerine, koalisyon ortağı SPD, eyaletler düzeyinde seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bavyera eyaletinde 8 Mart 2026'da yapılacak yerel seçimlerde SPD, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Müslüman Dr. Nassar Ahmed'i aday gösterdi. Belediye Meclisi üyelikleri için ise Aynur Kır ve Anıl Altun aday oldu.

SPD'nin Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Nassar Ahmed, Belediye Meclisi üyesi adayları Aynur Kır ve Anıl Altun ile birlikte kentteki Türk esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerine Bavyera Eyaleti SPD Milletvekili Arif Taşdelen ile SPD Nürnberg Kuzey Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü de katıldı.

Eritre kökenli siyasetçi Dr. Nassar Ahmed, Nürnberg'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Nürnberg bana çok şey verdi. Şimdi bu kente hizmet etme zamanı. İnsanların geleceğe güvenle bakabilmesi için çalışacağım" dedi. Kentte yaşayan tüm kesimleri kapsayan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurgulayan Ahmed, Nürnberg'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Nürnberg Belediye Meclisi üyesi olan ve SPD Nürnberg İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmed, kentin nüfusunun yaklaşık yarısının göçmen kökenli olduğuna dikkat çekerek, bunun seçim sürecinde önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Bavyera eyaleti SPD Milletvekili Arif Taşdelen de belediye başkanlarının yabancılar sorunu, konut sıkıntısı ve nitelikli iş gücü açığı gibi temel konularda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Göçmen kökenli bir aday, bu sorunların çözümünde önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Belediye Meclisi üyeliğine üçüncü kez. aday olan ve 28 yıldır sosyal hizmetler alanında çalışan Aynur Kır da sahadaki deneyimlerini yerel yönetime taşımak istediğini söyledi. Kır, özellikle gençlerde artan kaygı ve gelecek korkusuna dikkat çekerek, ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik belediye destekli çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Belediye Meclisi üyesi adayı Anıl Altun da, göçmen sorunlarının çözümünde temsilin önemine vurgu yaparak, "Nürnberg'i daha iyi bir şehir yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Nürnberg'de faaliyet gösteren Can Süpermarket'in yöneticisi Hakan Can, belediye başkanlığı için Müslüman kökenli bir aday gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Dr. Nassar Ahmed'e seçimlerde başarı diledi.