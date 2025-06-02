Almanya'da Vergi İndirimleri Tartışma Yarattı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da koalisyon hükümetin hazırladığı vergi indirimleri ve yatırım teşvikleri içeren yasa tasarısı, siyasette yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Yeşiller Partisi, planlanan vergi düzenlemelerinin yerel yönetimleri mali krize sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanvekili Andreas Audretsch, "Hazırlanan vergi planı, Almanya'daki birçok belediyenin belini bükecek" ifadelerini kullandı. Audretsch, milyarlarca euroluk kamu geliri kaybının yaşanabileceğini belirterek, merkezi hükümetin aldığı kararların faturasıyla belediyelerin baş başa bırakıldığını savundu.

Koalisyonun gündeme getirdiği yasa tasarısı, şirketlere yönelik çeşitli vergi kolaylıkları içeriyor. Buna göre, elektrikli araçlar ve makineler için özel amortisman imkanı sağlanacak, kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine daha fazla vergi teşviki verilecek.

Hükümet, bu adımlarla Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Ancak Yeşiller partisi, söz konusu teşviklerin finansal yükünün yerel yönetimlere bineceğini, bunun da belediye hizmetlerinde ciddi kesintilere neden olacağını belirtiyor.