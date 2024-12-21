Almanya\'nın Magdeburg Kentinde Noel Pazarı Saldırısı: Ölü Sayısı 5\'e Yükseldi

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ALMANYA'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz pazarı ziyaret ederek, 200'ü aşkın yaralıdan yaklaşık 40'ının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Almanya Başbakanı Scholz ve Saksonya Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff ortak basın toplantısında, 200'ü aşkın yaralıdan yaklaşık 40'ının durumunun ciddi olduğunu ifade etti. Scholz açıklamasında, "Tüm ülkemiz Magdeburg ile birlikte yas tutuyor. Mutlu bir Noel pazarında inanılmaz bir vahşetle bu kadar çok insanın öldürülmesi ve yaralanması korkunç. Tüm kurbanlara ve ailelerine güç, bedenen ve ruhen acil şifalar diliyorum" dedi.