Almanya, Suriye'ye Destek Sürecek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Devlet Bakanı Serap Güler, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine siyasi ve ekonomik desteğin süreceğini belirterek, istikrarın hem Suriyelilerin gönüllü dönüşünü hem de Alman şirketlerinin yatırımını teşvik edeceğini söyledi.

Almanya Devlet Bakanı Serap Güler, Suriye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine siyasi ve ekonomik destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Güler, ülkede istikrarın sağlanmasının, Almanya'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşü açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Almanya'nın, Esad rejimi döneminde Suriye halkının yanında yer aldığını, rejimi devrilene kadar kınadığını ve hem sivil halka hem de muhalefete yıllarca destek verdiğini ifade eden Güler, Almanya'nın, Esad yönetiminin baskısından kaçan 1 milyondan fazla Suriyeliye sığınma imkanı sağladığını hatırlattı.

Suriye'de yeni bir dönemin başlaması için önemli bir fırsat doğduğunu belirten Güler, Almanya'nın istikrarlı, komşularıyla barış içinde yaşayan ve vatandaşlarına güvenli, onurlu bir yaşam sunan bir Suriye görmek istediğini kaydetti.

İstikrarın sağlanması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve ekonomik fırsatların oluşturulmasının, Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü mümkün kılabileceğini kaydeden Güler, Almanya ve Avrupa'nın bu süreçte Suriye hükümeti ile halkını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Serap Güler, Suriye ekonomisinin yeniden inşasının Alman şirketleri açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Suriye yönetiminin ekonomiyi dış yatırımlara açma, kamu yönetimini ve altyapıyı modernize etme hedeflerinin, Alman iş dünyasının ilgisini artırdığını söyleyen Güler, ziyareti kapsamında yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Ziyaret sırasında Suriye hükümeti temsilcileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve ülkedeki farklı azınlık gruplarıyla görüşeceğini açıklayan Güler, Alman hükümetinin Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Şam'ın yanı sıra Tartus, Lazkiye ve savaşta büyük yıkım yaşayan Halep'i de kapsayan geniş bir program gerçekleştireceğini bildirdi.

Serap Güler, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar için tüm bölgesel, toplumsal, dini ve etnik grupların eşit şekilde temsil edildiği kapsayıcı bir geçiş sürecinin gerekli olduğunu belirterek, tüm Suriyelileri temsil edecek bir Ulusal Meclis'in en kısa sürede toplanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.