Almeria'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Almeria'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor

Almeria\'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor
10.07.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Almeria bölgesinde orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayıp.

İspanya'nın güneyindeki popüler bir tatil bölgesi olan Almeria'daki orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 19 kişinin ise kayıp olduğunu değerlendiriyor.

Ülke tarihindeki en ölümcül orman yangınlarından birinin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yetkililer, kurbanların çoğunun oldukları yerde kalmaları yönündeki talimatları dikkate almayan turistler olduğunu açıkladı.

Almeria kentine bağlı Los Gallardos'daki yangın, ağaçlık alanda şiddetli rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldı.

Bölgenin acil durum yetkilisi Antonio Sanz, yetkililerin bölge sakinlerine evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Sanz, araçlarıyla kaçmaya çalışan kişilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Ölenlerden dördünün İngiltere'den geldiği düşünülüyor. İçinde dört kişinin öldüğü bir aracın direksiyonunun sağ tarafta bulunmasıyla bu sonuca varıldı.

BBC, daha fazla bilgi almak için İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti.

Bölge yetkilisi Antonio Sanz, diğer yedi kişinin ise araçlarını terk edip tahliye planına dahil olmayan bir güzergah üzerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken öldüğünü söyledi.

9 Temmuz'da başlayan yangında toplam üç bin hektarlık bir alan yandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeye gitti ve burada yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Endülüs Bölge Başkanı Juanma Moreno, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklanmış gibi göründüğünü söyledi.

Fransa'da alarm durumu

Aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın batısını etkiliyor.

Fransa, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde ilk kez aşırı sıcaklara yönelik acil durum planını devreye sokuyor.

Ülkenin batısındaki dokuz bölge için en yüksek seviyede sıcak hava dalgası uyarısı verildi.

Cumartesi günü ülkedeki yirmi dört bölge aynı uyarıya dahil olacak.

Hükümet sıcaktan en fazla etkilenebilecek kişiler için serinleme merkezleri oluşturdu.

Kaynak: BBC

Orman Yangınları, Acil Durum, Politika, İspanya, Fransa, turist, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almeria'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:00:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Almeria'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.