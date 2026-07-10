Almeria\'da Yangın: 11 Kayıp, 19 Kayıp Aranıyor

İspanya'nın güneyindeki popüler bir tatil bölgesi olan Almeria'daki orman yangınında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 19 kişinin ise kayıp olduğunu değerlendiriyor.

Ülke tarihindeki en ölümcül orman yangınlarından birinin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yetkililer, kurbanların çoğunun oldukları yerde kalmaları yönündeki talimatları dikkate almayan turistler olduğunu açıkladı.

Almeria kentine bağlı Los Gallardos'daki yangın, ağaçlık alanda şiddetli rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldı.

Bölgenin acil durum yetkilisi Antonio Sanz, yetkililerin bölge sakinlerine evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Sanz, araçlarıyla kaçmaya çalışan kişilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Ölenlerden dördünün İngiltere'den geldiği düşünülüyor. İçinde dört kişinin öldüğü bir aracın direksiyonunun sağ tarafta bulunmasıyla bu sonuca varıldı.

BBC, daha fazla bilgi almak için İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti.

Bölge yetkilisi Antonio Sanz, diğer yedi kişinin ise araçlarını terk edip tahliye planına dahil olmayan bir güzergah üzerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken öldüğünü söyledi.

9 Temmuz'da başlayan yangında toplam üç bin hektarlık bir alan yandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeye gitti ve burada yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Endülüs Bölge Başkanı Juanma Moreno, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklanmış gibi göründüğünü söyledi.

Fransa'da alarm durumu

Aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'nın batısını etkiliyor.

Fransa, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde ilk kez aşırı sıcaklara yönelik acil durum planını devreye sokuyor.

Ülkenin batısındaki dokuz bölge için en yüksek seviyede sıcak hava dalgası uyarısı verildi.

Cumartesi günü ülkedeki yirmi dört bölge aynı uyarıya dahil olacak.

Hükümet sıcaktan en fazla etkilenebilecek kişiler için serinleme merkezleri oluşturdu.