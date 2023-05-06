ABD'de Batı Virginia eyaletinin Hancock bölgesinde Oak Glen adlı ortaokulda tarih öğretmenliği ve basketbol koçluğu yapan 63 yaşındaki Ronald Paul Harris isimli öğretmen, okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı.
Harris'in çirkin hareketinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada; okulda incelenen dolabında, "En seksi 10 öğrenci" başlıklı bir liste hazırladığı ve okuldaki kız öğrencilerin bazılarının listede yer aldığı öğrenildi.
63 yaşındaki öğretmenin, 14 yaşındaki bir öğrencisini taciz ettiği de mağdur öğrencinin ifadesiyle ortaya çıktı. Harris'in mastürbasyon olayının patlak vermesinin ardından ismini açıklamayan öğrenci (E.H.), 10'dan fazla kez öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldığını ve okul yetkililerinin bu konuda hiçbir yaptırımının olmadığı itirafında bulundu.
E.H.'nin avukatları, başka mağdur öğrenciler de olabileceği düşüncesiyle soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Suçlamaları kabul edilen ve ömür boyu öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Harris, hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Son Dakika › Dünya › Amerika'da bir okulda öğretmen mastürbasyon yaparken en seksi 10 kız öğrenci listesi düzenledi - Son Dakika