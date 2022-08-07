Kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı! Hırsızın son sözü "öldüm" oldu - Son Dakika
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Kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı! Hırsızın son sözü "öldüm" oldu

07.08.2022 12:00

ABD'nşn Las Vegas şehrinde dükkanı soymak için giren 2 hırsızdan biri dükkan sahibi tarafından defalarca bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan hırsızın o anları kameraya yansıdı. Ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu. Diğer hırsız ortağıysa olay yerinden kaçtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde, maskeli 2 hırsız bir dükkanı soymak için binaya girdi. Bir süre dükkanda bulunan kasiyer ile konuşan hırsızlar daha sonra soyguna başladı. O sırada ise hiç beklenmedik bir şey yaşandı.

Hırsızlık için girdiği dükkandaki son sözü 'öldüm' oldu

HIRSIZI DEFALARCA BIÇAKLADI

Kasiyerin soygun sırasında kasadan uzaklaştığını gören hırsız paraları almak için alana yöneldi. Bu sırada olayı gören kasiyer, bıçağıyla hırsızı bıçaklamaya başladı. Bacağı, vücudu ve ensesinin hemen altından bıçaklanan şahsın ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer maskeli hırsız ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık için girdiği dükkandaki son sözü 'öldüm' oldu

SON SÖZÜ "ÖLDÜM" OLDU

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerin devamında defalarca bıçaklanan şahsın son sözleri yer aldı. Ense kökünden bıçaklanan hırsızın son sözü ise "Öldüm" oldu.

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Las Vegas, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı! Hırsızın son sözü 'öldüm' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı! Hırsızın son sözü "öldüm" oldu - Son Dakika
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