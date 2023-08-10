Arjantin Havalimanında 20 Yaşındaki Kadın Vajina ve Midesine Sakladığı Kokainle Yakalandı - Son Dakika
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Arjantin Havalimanında 20 Yaşındaki Kadın Vajina ve Midesine Sakladığı Kokainle Yakalandı

10.08.2023 13:06

Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda 20 yaşındaki bir kadın, sinirli ve tuhaf davranışları nedeniyle görevliler tarafından X-Ray cihazından geçirildi. Kadının vajina ve midesinde bulunan olağan tanımlanamayan nesneler tespit edildi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede vajina ve midesinde 78 kapsül kokain bulunan kadın tutuklandı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Polis, kadının ifadesinde hiç konuşmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

20 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda vajina ve midesine sakladığı 40 bin dolar değerinde kokain ile yakalandı.

kadının havalimanında sinirli ve tuhaf davranışlar sergilemesi üzerine görevliler kadını X-Ray cihazından geçirdi.

Kadının vajina ve midesinde olağan tanımlanamayan nesneler tespit edilince, kadın güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemede kadının vajina ve midesine 78 kapsül bulundu. Tutuklanan kadın daha sonra serbest bırakıldı.

Polis, ekipleri kadının ifadesinde hiç konuşmadığını ve kadın hakkında açılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Arjantin Havalimanında 20 Yaşındaki Kadın Vajina ve Midesine Sakladığı Kokainle Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin Havalimanında 20 Yaşındaki Kadın Vajina ve Midesine Sakladığı Kokainle Yakalandı - Son Dakika
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