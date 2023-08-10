Arjantin Havalimanında 20 Yaşındaki Kadın Vajina ve Midesine Sakladığı Kokainle Yakalandı

20 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda vajina ve midesine sakladığı 40 bin dolar değerinde kokain ile yakalandı.

kadının havalimanında sinirli ve tuhaf davranışlar sergilemesi üzerine görevliler kadını X-Ray cihazından geçirdi.

Kadının vajina ve midesinde olağan tanımlanamayan nesneler tespit edilince, kadın güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemede kadının vajina ve midesine 78 kapsül bulundu. Tutuklanan kadın daha sonra serbest bırakıldı.

Polis, ekipleri kadının ifadesinde hiç konuşmadığını ve kadın hakkında açılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.