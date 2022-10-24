Astrologlar 25 Ekim'deki güneş tutulmasına kilitlendi: Bir burcun başına talih koşu kondu

Astroloji günümüzün tartışmalı alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Astrolojiye inananlar kadar inanmayanların sayısı da çoğunlukta. Astrologlar son olarak 25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen güneş tutulması için geri sayıma geçti.

NERELERDEN GÖRÜLECEK?

Güneş tutulmasının Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi bekleniyor. Astrologlara göre güneş tutulması, hemen hemen herkesin hayatına bir değişikliğe neden olacak. Bazı insanların ise iş ve cinsel hayatlarında düzelme olacak.

AKREP BURÇLARI DİKKAT

Astrologlar, özellikle akrep burçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Astrologlara göre güneş tutulmasından olumlu anlamda en fazla etkilenecek burçlar, akrep burçları olacak. Akrep burçlarının bu dönemde ayaklarına gelen finansal fırsatları asla geri tepmemeleri ve değerlendirmeleri gerektiği tavsiye edildi. Bu ayın maddi açıdan akreplere yarayacağı belirtildi.