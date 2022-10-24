Astroloji günümüzün tartışmalı alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Astrolojiye inananlar kadar inanmayanların sayısı da çoğunlukta. Astrologlar son olarak 25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen güneş tutulması için geri sayıma geçti.
Güneş tutulmasının Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi bekleniyor. Astrologlara göre güneş tutulması, hemen hemen herkesin hayatına bir değişikliğe neden olacak. Bazı insanların ise iş ve cinsel hayatlarında düzelme olacak.
Astrologlar, özellikle akrep burçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Astrologlara göre güneş tutulmasından olumlu anlamda en fazla etkilenecek burçlar, akrep burçları olacak. Akrep burçlarının bu dönemde ayaklarına gelen finansal fırsatları asla geri tepmemeleri ve değerlendirmeleri gerektiği tavsiye edildi. Bu ayın maddi açıdan akreplere yarayacağı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Astrologlar 25 Ekim'deki güneş tutulmasına kilitlendi: Bir burcun başına talih koşu kondu - Son Dakika