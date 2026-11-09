ATGB\'nin Frankfurt\'ta yapılan 10. Genel Kurulu\'nda Recai Aksu yeniden başkan oldu

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin (ATGB) Frankfurt'ta gerçekleştirilen 10. Genel Kurulu'nda Recai Aksu yeniden başkan seçildi.

ATGB, 10. Genel Kurulunu Frankfurt Halkevi'nde gerçekleştirdi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gazetecilerin katıldığı genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut Başkan Recai Aksu, yeniden başkanlığa getirildi.

Genel kurulda tüzük değişikliği ve vekaletle oy kullanılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. ATGB'nin daha demokratik, işlevsel ve günümüz koşullarına uygun bir yapıya kavuşması amacıyla tüzük değişikliği yapılması konusunda adımlar atıldı. Ayrıca Birliğin Avrupa ülkeleri ve eyaletler düzeyinde örgütlenmesini güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Yıldız Akalın'ın divan başkanlığını, Mümtaz Ergün ve Ali Sönmez'in ise divan başkan yardımcılıklarını üstlendiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Recai Aksu (Başkan), Fikret Aydemir (İkinci Başkan), Erdoğan Karayel (Genel Sekreter), Mehmet Sefa Doğanay (Medya Sorumlusu), Temel Işık (Sayman), Seda Şanlıer ve İlhan Baba (Yönetim Kurulu Üyeleri), Serdar Erdost, Ahmet Yılmaz ve Prof. Dr. Seyhan Hasırcı (Yedek Üyeler).

AKSU: BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE YENİ PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Recai Aksu, Genel Kurulun ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, ATGB'nin bağımsız bir meslek örgütü olduğunu, Birliğin herhangi bir siyasi partiye veya örgüte bağlı olmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı. Aksu, ATGB'nin Avrupa'da yaşayan Türk gazeteciler için önemli bir mesleki dayanışma platformu olduğunu söyledi.

Yapılacak tüzük kurultayı ile gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceğini ve her Genel Kurulda tekrar gündeme gelen tartışmaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade eden Aksu, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha hızlı hareket ederek yeni projelere imza atacağız. Tam demokratik, bağımsız ve laik Türkiye özlemimizi sürdüreceğiz" dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

ATGB olarak meslektaşlarının yanında olduklarını vurgulayan Aksu. Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Aksu, medya üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıların sona erdirilmesini, habercilik faaliyetlerine yönelik sansür uygulamalarının kaldırılmasını ve cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Aksu, "Gazetecilik suç değildir, gazeteciler tutuklanamaz" dedi.

"GÜÇLÜ BİR MESLEKİ DAYANIŞMA GELENEĞİ"

23 Şubat 2002'de kurulan Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, gazeteciler arasında mesleki dayanışmayı ve fikir alışverişini geliştirmeyi, medya alanında kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

ATGB'nin onur üyeleri arasında merhum karikatürist Turhan Selçuk, bilim insanı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, gazeteci-yazar Altan Öymen, Prof. Dr. Faruk Şen, gazeteci-yazar Yüksel Pazarkaya, Doğan Hızlan ve aktivist Ozan Şahturna gibi isimler bulunuyor. ATGB'ye kuruluşundan bu yana katkı sunan isimler arasında fotoğraf sanatçısı Mehmet Ünal ile gazeteciler Gürsel Köksal ve Işın Ertürk de yer alıyor.

İrlanda'dan Danimarka'ya, Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'den Avusturya'ya, İtalya'dan Belçika'ya kadar Avrupa'nın farklı ülkelerinde üyeleri bulunan ATGB, yeni yönetimiyle birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi ve Avrupa genelindeki örgütlenmesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.