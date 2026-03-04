Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok - Son Dakika
Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok

04.03.2026 01:01
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyerek, ''Buna rağmen silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır'' açıklamasında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabından İran'ın nükleer programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İRAN'IN NÜKLEER BOMBA ÜRETTİĞİNE DAİR KANIT YOK"

İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyen Grossi, "Buna rağmen, silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

UAEA'nın önceki raporlarına atıfta bulunan Grossi, "Raporlarımızda da belirtildiği üzere, İran bekleyen güvence denetimi sorunlarının çözülmesinde UAEA'ya yardımcı olmadığı müddetçe, ajans İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilecek bir konumda olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer bomba çalışmaları yaptığı öne sürerek İsrail ile birlikte İran'a saldırılar düzenlemişti.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölmüştü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

