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Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika

Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyondan fazla vaka

20.01.2022 10:40
Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyondan fazla vaka

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı İtalya'da oldu.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 436 bin 167 vaka tespit edilirken, 231 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 192 bin 320 kişide Covid-19 tespit edildi ve 380 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 108 bin 69 olarak açıklanırken, can kaybı 359'a ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 121 bin 952 olarak açıklandı ve can kaybı 258 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 157 bin 941 vaka tespit edilirken, 160 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 16 bin 449 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1388 olarak açıklandı. Dün açıklanan vakalarda bu 5 ülkedeki toplam vaka sayısı 976 bin 950 olarak duyurulmuştu.


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Togo Cumhuriyeti, Orta Avrupa, İspanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyondan fazla vaka - Son Dakika
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