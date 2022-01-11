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Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

11.01.2022 07:48

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü. Haberi, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabından duyurdu.

David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı. 65 yaşındaki Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

UZUN SÜREDİR HASTAYDI

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

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Avrupa Parlamentosu, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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