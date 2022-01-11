Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı. 65 yaşındaki Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.
Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
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