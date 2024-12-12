Avrupa Parlamentosu Heyeti Gürcistan\'da Görüşmelerde Bulundu

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AVRUPA Parlamantosu heyeti, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet liderleriyle görüştü.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillilerinden oluşan bir heyet, Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve ülkedeki muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Tiflis'e giden AP heyeti, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararına karşı başlayan gösterilerle ilgili görüştü.

Heyet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir araya gelerek, Gürcistan'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. AP milletvekilleri, hükümete, parlamento seçimlerini yenileme çağrısı yaptı.