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Avustralya Başbakanı Morrison'dan Kanye West açıklaması - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Morrison'dan Kanye West açıklaması

29.01.2022 10:53
Avustralya Başbakanı Morrison'dan Kanye West açıklaması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, düzenlediği basın toplantısında konser turu planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu, "Kurallar tüm aşıların yapılmış olması gerektiğini söylüyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, düzenlediği basın toplantısında konser turu planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu, "Kurallar tüm aşıların yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil" diyerek yanıtladı.

Avustralya Başbakanı Morrison'un düzenlediği basın toplantısında, tek doz aşı olan ABD'li ünlü müzisyen Kanye West de gündeme geldi. Toplantıda bulunan gazetecinin, "Amerikan hip hopunu sevdiğinizi biliyorum. Kanye West turneye çıkmak istiyor. Sadece tek doz aşısı var. Düşünceleriniz neler?" sorusuna, "Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz" dedi.

DJOKOVİC'İN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİAvustralya Açık'a katılmak üzere Avustralya'ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic'in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı'nın vize iptal kararı bozuldu.Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic'in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti. Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların 'insani hata' olduğunu ifade etti. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal etti.

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi'ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic'in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı.


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Kaynak: DHA

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